Festnahme der Täter des Martyriums des Leiters der Polizeistation Saravan

Teheran (IRNA) - Das Büro für Öffentlichkeitsarbeit des Quds-Hauptquartiers der Bodentruppen der IRGC gab in einer Erklärung bekannt: „Ein fünfköpfiges Team, das mit Terrorgruppen in Verbindung steht, wurde in Aspij, Saravan, aufgelöst. Dieses Team ist für das Martyrium des Geheimdienstchefs von Saravan und seiner Frau verantwortlich, die von den Sicherheitskräften festgenommen wurden.“

Die Pressestelle des Quds-Hauptquartiers der IRGC-Bodentruppen gab am Mittwoch in einer Erklärung bekannt: „Im Rahmen der Einsatzübung der Märtyrer der Sicherheit wurde ein fünfköpfiges Terroristenteam im Saravan Aspij aufgelöst.“ Bei dieser Operation, an der sich Kämpfer der Quds-Basis und der Unbekannten Soldaten von Imam Zaman (a.s.) beteiligten, wurde ein Mitglied der Gruppe getötet und vier weitere festgenommen. Die verhafteten Mitglieder gestanden, für den Märtyrertod des Chefs der Geheimpolizei und seiner Frau in Saravan sowie für den Märtyrertod zweier Basij-Mitglieder des Sicherheitsplans des Shahid-Sajjad-Hauptquartiers verantwortlich zu sein. Mitglieder dieses Teams bereiteten außerdem die Durchführung einer Terroroperation vor und waren an mehreren Terroroperationen beteiligt, darunter dem Märtyrertod mehrerer islamischer Kämpfer in der Region Saravan. Der Märtyrer Alireza Shahraki, Leiter der Polizeibehörde des Bezirks Sarvan, war mit seiner Frau in einem Privatwagen unterwegs, als er von bewaffneten Angreifern wiederholt angeschossen und getötet wurde.