Die Befreiung von Khorramschahr ist ein Symbol des Glaubens: „Die Liebe zum Heimatland ist ein Zeichen des Glaubens“

„Es ist eine Erinnerung an eines der brillantesten Kapitel der iranischen Gegenwartsgeschichte, an den Tag, als Khorramshahr dank der legendären Widerstandskraft und Ausdauer der Kinder des Iran in die Arme des Heimatlandes zurückkehrte“, fügte Esmail Baqaie hinzu.

„Dieser Sieg war nicht nur eine militärische Errungenschaft, sondern auch ein Ausdruck der nationalen Einheit, des Patriotismus und der beispiellosen Opferbereitschaft der Iraner bei der Verteidigung ihres Heimatlandes“, bemerkte er.

„Wir ehren das Andenken aller heldenhaften Männer und Frauen, die Khorramshahr befreit haben, und zollen ihren großen Seelen unseren Respekt“, schloss er.