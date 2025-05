9 israelische Soldaten bei Explosion im Gazastreifen verletzt

In einer Erklärung am heutigen Samstag gab die israelische Armee bekannt, dass die Soldaten in der frühen Morgenstunden bei einer Explosion in der Region Al-Shuja'iyya, im Norden des Gazastreifens, verletzt wurden.

Laut Angaben der israelischen Armee sind zwei der Verletzten ranghohe Offiziere, darunter der Kommandeur des Bataillons 6310 und der stellvertretende Kommandeur des Bataillons 252.

Israels Medien berichteten heute Morgen von einem sicherheitlichen Vorfall, der zu Verletzungen unter den Soldaten führte.

Nach dem gefährlichen Vorfall wurden die Verwundeten mit Hubschraubern der israelischen Armee ins „Tel Hashomer“-Krankenhaus in Tel Aviv transportiert.