In einem Interview, von dem Teile auf der Website und dem Telegram-Kanal des staatlichen russischen Mediums veröffentlicht wurden, begrüßte Venediktov die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen Iran und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO). Er äußerte die Hoffnung, dass Teheran und Washington Lösungen finden könnten, um Spannungen abzubauen und einseitige Sanktionen gegen Iran aufzuheben.

Venediktov wies auf die Differenzen in den USA hin, die die friedliche Lösung des iranischen Atomthemas betreffen und fügte hinzu: „Wir hoffen, dass der gesunde Menschenverstand obsiegt.“

Zuvor hatte auch Andrei Rudenko, der stellvertretende Außenminister Russlands, in einem Interview nach seiner Reise am 17. und 18. Mai 2025 nach Iran, um am Teheraner Dialogforum teilzunehmen, gesagt, dass die iranischen Beamten uns über den Stand der Verhandlungen zwischen Iran und den USA informiert hätten.

In einem anderen Teil seiner Äußerungen erklärte Venediktov, dass die NATO bestrebt sei, ihren Einfluss im Nahen Osten zu verstärken, was jedoch nur zu einer Vertiefung der Konflikte in der Region führen werde.

„Im vergangenen Jahr haben sie einen Plan zur Erweiterung der Zusammenarbeit mit den Ländern des Nahen Ostens genehmigt und beschlossen, ein NATO-Verbindungsbüro in Jordanien zu eröffnen.“, so er. Laut ihm wird eine solche Maßnahme nicht zur Lösung der zahlreichen Krisen im Nahen Osten beitragen.