„Iran kann in Bereichen Gesundheit und Medizin eine gute Option für Menschen im Oman sein„

Raisi machte diese Bemerkungen bei einem Treffen mit dem stellvertretenden omanischen Premierminister Fahd bin Mahmud Al Said am Montag und erklärte, dass die Beziehungen zwischen dem Iran und dem Oman nicht auf ihre nachbarschaftlichen Beziehungen beschränkt seien.

„Die tiefen religiösen und lehrmäßigen Interessen und Gemeinsamkeiten dieser beiden Nationen sind seit Jahrhunderten miteinander verbunden. Obwohl wir gute Beziehungen zwischen den beiden Ländern sehen, ist dieses Niveau der Beziehungen nicht überzeugend“, fuhr er fort.

„Die Handels-, Transport- und Wirtschaftskooperation zwischen Teheran und Maskat, insbesondere in Bereichen Energie und Warentransit, kann sicherlich zunehmen“, betonte Raisi.

„Trotz US-Drohungen und Sanktionen hat die Islamische Republik Iran große Fortschritte in Bereichen wie der Nuklear-, Medizin- und Verteidigungsindustrie gemacht. Die Amerikaner selbst erkannten das Scheitern der Politik des maximalen Drucks an“, sagte er weiter.

Bei diesem Treffen erklärte Fahd bin Mahmud Al Said unter Bezugnahme auf die historischen und brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Nationen Iran und Oman: „Die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern ist das Ergebnis eines gemeinsamen Verständnisses der Führer des Iran und des Oman.“

Der Besuch des Präsidenten in Maskat ist der erste Besuch des Präsidenten der Islamischen Republik Iran in diesem Land während der Regierungszeit des neuen Sultans von Oman und der fünfte Auslandsbesuch des Präsidenten in den 9 Monaten der 13. Regierung.