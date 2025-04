Ausländische Botschafter in Teheran unterzeichnen Kondolenzbuch für die Opfer der Explosion im Hafen von Schahid Rajaei

Am Dienstag versammelten sich die ausländischen Botschafter und Leiter der internationalen Organisationen im Außenministerium der Islamischen Republik Iran, um ihre Anteilnahme auszudrücken und das Kondolenzbuch für die Opfer der schweren Explosion im Hafen von Schahid Rajaei zu unterzeichnen.

Im Rahmen der Zeremonie führten die Botschafter und Repräsentanten Gespräche mit Javad Maboudifar, dem kommissarischen Leiter der Protokollabteilung des Außenministeriums. Dabei übermittelten sie die Beileidsbekundungen und ihr Mitgefühl ihrer jeweiligen Regierungen an die trauernden Familien sowie an die Regierung und das Volk Irans. Zudem wünschten sie den Verletzten eine baldige Genesung.

Die Unterzeichnung des Kondolenzbuches fand am Dienstag von morgens bis nachmittags im Außenministerium in Teheran statt und wurde von zahlreichen Botschaftern, Leitern ausländischer Vertretungen sowie den Leitern der internationalen Organisationen mit Sitz in Teheran besucht.

Diese gemeinsame Geste der Solidarität unterstreicht die internationale Anteilnahme an der Tragödie und die Unterstützung für die betroffenen Familien und die iranische Gesellschaft in dieser schweren Zeit.