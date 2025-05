Iran verurteilt fortgesetzte Verbrechen des zionistischen Regimes in den besetzten palästinensischen Gebieten

Wie die Nachrichtenagentur IRNA am frühen Donnerstagmorgen unter Berufung auf das Außenministerium berichtete, verwies Esmail Baghaei auf den jüngsten Bericht des UN-Sonderberichterstatters für das Recht auf Nahrung. Dieser fordert Druck auf das israelische Regime, um die gezielte Aushungerung der palästinensischen Bevölkerung als Mittel des Völkermords zu stoppen. Baghaei betonte die Verantwortung der Menschenrechtsmechanismen der Vereinten Nationen in dieser Angelegenheit und kritisierte die Untätigkeit westlicher Länder, die sich als Verteidiger der Menschenrechte darstellen – darunter Großbritannien, Kanada, Deutschland und Frankreich. Er bezeichnete deren Schweigen angesichts massiver und systematischer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht in den besetzten palästinensischen Gebieten als eindeutigen Beleg für ihre mangelnde Aufrichtigkeit in Bezug auf Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit.

Baghaei erinnerte zudem an die gemeinsame Verantwortung aller Staaten, gemäß dem Völkerrecht schwerste Verbrechen wie Völkermord und Kriegsverbrechen zu verhindern und zu bekämpfen. Er machte die Straflosigkeit des zionistischen Regimes als Hauptgrund für dessen fortgesetzte Massaker und Besatzung in Palästina aus. In diesem Zusammenhang forderte er die gesamte internationale Gemeinschaft, insbesondere die islamischen Länder, dazu auf, sich sowohl verbal als auch praktisch mit dem unterdrückten palästinensischen Volk zu solidarisieren und das anhaltende Töten wehrloser palästinensischer Frauen und Kinder zu verhindern.

Laut IRNA erklärte Philippe Lazzarini, der Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA), am vergangenen Freitag, dass seit drei Wochen keine humanitären Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen gelangt seien. Er betonte: „Die Menschheit befindet sich in ihrer dunkelsten Stunde.“

In einer Mitteilung auf seiner Plattform X (ehemals Twitter) schrieb Lazzarini: „Während der Feuerpause wurden täglich 500 bis 600 Lkw mit Hilfsgütern nach Gaza gebracht, doch derzeit gelangt nicht einmal ein einziger Lkw in das Gebiet.“

Weiter erklärte er, dass seit der letzten humanitären Lieferung nach Gaza bereits drei Wochen vergangen seien – die längste Zeitspanne, in der die Menschen dort ohne jegliche Hilfe auskommen müssen.

Lazzarini schilderte die dramatische Lage der palästinensischen Familien in Gaza: Eltern könnten keine Nahrung mehr für ihre Kinder finden, die Preise für Lebensmittel steigen rasant, Hunger breitet sich aus, Krankenhäuser sind ohne Medikamente und das Risiko von Seuchenausbrüchen steigt mit jeder Stunde.

Er wies zudem auf die fortgesetzten schweren Bombardierungen durch das zionistische Regime hin und erklärte, dass die vergangene Woche der tödlichste Zeitraum der letzten eineinhalb Jahre gewesen sei. Mehr als 500 Menschen seien dabei ums Leben gekommen, darunter Frauen, Kinder und acht UNRWA-Mitarbeiter.

Lazzarini machte darauf aufmerksam, dass die Menschen in Gaza verzweifelt auf der Suche nach sicheren Zufluchtsorten seien. In den vergangenen drei Wochen seien 140.000 Einwohner Gazas aufgrund von Evakuierungsanordnungen der israelischen Behörden gezwungen worden, ihre Wohnorte zu verlassen.

Er forderte ein sofortiges Ende der Bombardierungen, eine erneute Feuerpause sowie die Freilassung aller Geiseln (israelischer Gefangener). Darüber hinaus müsse die Blockade Gazas beendet und die Grenzübergänge geöffnet werden, um den kontinuierlichen Zustrom humanitärer Hilfe wiederherzustellen.

Laut IRNA begann das zionistische Regime am 7. Oktober 2023 einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der bislang mehr als 50.000 Tote und zehntausende Verletzte gefordert hat. Dieser Krieg hat nicht nur zur massiven Zerstörung der Infrastruktur der Region geführt – darunter Krankenhäuser, Schulen sowie Wasser- und Stromversorgungsnetze –, sondern auch Hunderttausende Palästinenser zur Flucht gezwungen und eine beispiellose humanitäre Krise mit akutem Nahrungsmangel ausgelöst.

Veröffentlichte Bilder aus Gaza zeigen weitgehend zerstörte Wohnviertel, lange Menschenschlangen für die wenigen verfügbaren Hilfsgüter und Krankenhäuser, die aufgrund fehlender Medikamente und Treibstoffs nicht mehr in der Lage sind, Patienten zu versorgen.

Im Dezember 2024 wurde nach wochenlangen intensiven Vermittlungsgesprächen unter Beteiligung Katars, Ägyptens und der USA ein Waffenstillstandsabkommen zwischen dem zionistischen Regime und den palästinensischen Widerstandsgruppen umgesetzt. Das Abkommen umfasste eine Feuerpause sowie den Austausch von Gefangenen. Doch Israel brach seine Verpflichtungen und nahm die massiven Angriffe auf die unterdrückte palästinensische Bevölkerung in Gaza erneut auf. In den letzten Tagen haben die Auseinandersetzungen weiter zugenommen, und die Zahl der palästinensischen Opfer steigt rasant an.