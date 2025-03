Der iranische Präsident besucht IRNA

Heute Morgen wurde Masoud Pezeshkian bei seinem Besuch verschiedener Abteilungen dieser Medienorganisation über den Prozess der Nachrichtenberichterstattung in der Nachrichtenredaktion der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik informiert.

Der Präsident traf sich außerdem mit Hossein Jaberi Ansari, CEO, Managern, Redakteuren, Reportern, Kameraleuten und anderen Mitarbeitern der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik und sprach mit ihnen. Anschließend führte er bei seinem Besuch in der Redaktion von IRNA ein herzliches Gespräch mit Reportern.

Bemerkenswert ist, dass gleichzeitig mit dem Auftritt des Präsidenten bei der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik eine Briefmarke zum 90. Jahrestag und ein Buch zur mündlichen Überlieferung enthüllt wurden.

Im Jahr 1934 wurde im Außenministerium ein Büro mit der Bezeichnung „Pars Agency“ eingerichtet, um Nachrichten aus dem Land zu sammeln und sie der Öffentlichkeit und der Presse zugänglich zu machen. Darüber hinaus veröffentlichte und verschickte das Unternehmen zwei Morgen- und Abendzeitungen in persischer und französischer Sprache für Beamte, ausländische Nachrichtenagenturen und Zeitungen und verfügte über Nachrichtenverträge mit den französischen Nachrichtenagenturen Reuters, Associated Press, United Press und Anadolu.

Seit 1953 übersetzt und veröffentlicht die Pars Agency Nachrichten von Nachrichtenagenturen, Radio, Fernsehen und der Presse in verschiedene Sprachen. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution im Jahr 1981 wurde der Name dieser Nachrichtenagentur in Islamic Republic News Agency (IRNA) geändert, um eine neue Ära einzuläuten.