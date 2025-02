Russischer Außenminister kommt in den Iran

Teheran (IRNA) - Der Sprecher des Außenministeriums kündigte den Besuch des russischen Außenministers Sergei Lavrov in dieser Woche in den Iran an.

Der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, sagte, der russische Außenminister Sergej Lawrow werde diese Woche Teheran besuchen. Er sagte: Dieser Besuch wird im Rahmen der kontinuierlichen Konsultationen zwischen dem Iran und Russland über die bilateralen Beziehungen und die regionalen und internationalen Entwicklungen stattfinden. Neben dem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen wird der russische Außenminister auch mit einigen anderen iranischen Beamten zusammentreffen und sich über den neuesten Stand der bilateralen Beziehungen sowie regionale und internationale Entwicklungen beraten.