Iranische Schüler gewinnen 4 Medaillen bei der Chemie-Weltolympiade

Das Chemieolympiade-Team der Islamischen Republik Iran traf am 24. Juli in Riad ein, um unter der Leitung von Ebrahim Kianmehr an der 56. Weltchemieolympiade 2024 in Saudi-Arabien teilzunehmen.

Ramtin Moradi Mazhari, Mohammadyasin Salehi Marzijrani, Amirkia Salimi und Alborz Rezaei waren Mitglieder des iranischen Schülerteams bei diesen Wettbewerben.

Am Ende dieser Wettbewerbe konnten iranische Schüler vier farbenfrohe Medaillen gewinnen.

Vom 22. bis 30. Juli fand die 56. Internationale Chemieolympiade in Saudi-Arabien statt, an der Schüler aus 86 Ländern teilnahmen.