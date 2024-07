Teheran (IRNA) - Mehrere Studenten aus Maschhad versammelten sich am Freitagnachmittag vor dem Büro der Vereinten Nationen in Mashhad, um gegen die Anwesenheit von Vertretern zionistischer Sportler bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu protestieren.

Aus Protest gegen die jüngsten Verbrechen des zionistischen Regimes und die Gleichgültigkeit der Beamten und Verantwortlichen für die Durchführung internationaler Wettbewerbe gegenüber diesen Verbrechen versammelten sie sich vor dem UN-Vertreter in Mashhad. Mit der Verlesung einer Erklärung betonten sie ihre Unterstützung für das palästinensische Volk. Die Studenten hielten Plakate hoch und skandierten Parolen gegen die Verbrechen des zionistischen Regimes.