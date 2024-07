Als jüngste Manifestation von Menschenrechtsverletzungen haben die Bundesregierung und die Polizei das Islamische Zentrum Hamburg geschlossen, das mit fast sechzig Jahren Tätigkeit als eines der ältesten islamischen Zentren Europas und als eines der wichtigsten schiitischen Zentren Europas galt.

Mit dieser Aktion hat Deutschland seinen Skandal im Bereich der Religions- und Menschenrechtsverletzungen erneut vor aller Welt offengelegt.

Dieses Land, das selbst neben anderen historischen Menschenrechtsverletzern in Westeuropa auf eine längere Geschichte in diesem Bereich zurückblicken kann, hat seine schwarze Bilanz in unterschiedlichen Perioden und in unterschiedlicher Form gezeigt.

Westler zufolge hat Deutschland in einer Zeit mit Gewalt gegen andere Nationen und Religionen wie das russische Volk und die Juden die größten Verbrechen im Zweiten Weltkrieg begangen, in einer anderen Periode hat es nicht die geringste Haltung gegenüber den unzähligen Verbrechen der Zionisten an den unterdrückten Völkern Palästinas toleriert und sich ernsthaft mit ihnen auseinandergesetzt.

Deutschland ist ein Land, das während des vom irakischen Baath-Regime gegen den Iran verhängten Krieges mit Grausamkeit und Heuchelei sich selbst als Vorbote des Friedens darstellte, indem es Chemiebomben an Saddam spendete, ihm jedoch Kriegsverbrechen vorwarf, indem es Chemiebomben gegen das Volk einsetzte. Er half dem Iran und dem irakischen Volk.

Deutschland als wichtiger Unterstützer Israels hat während des fast zehnmonatigen Krieges dieses Regimes gegen die Menschen in Gaza nicht aufgehört, Maßnahmen zu ergreifen, und beschuldigte sogar UNRWA (das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge) seiner Hilfe an diese Einrichtung ebenfalls suspendiert.

Deutschland und grausamer Druck gegen das iranische Volk

Deutschland bezeichnet sich selbst als Vorbote von Freiheit und Menschenrechten in einer Situation, die mit dem Drogenembargo eine wichtige Rolle bei der organisierten Kriminalität gegen iranische Patienten gespielt hat.

Ebenso wie England und Frankreich hat es bei den Atomverhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen nicht nur keine konstruktive Rolle gespielt, sondern in den zwei Jahrzehnten der Verhandlungen über das friedliche Atomprogramm Irans stets eine destruktive Rolle gespielt.

Diese Heuchelei und der Betrug der europäischen Troika bei den Atomverhandlungen im INSTEX-Mechanismus und ihre mangelnde Reaktion auf den illegalen Ausstieg der USA aus dem JCPOA bei den Verhandlungen haben sich auch mehrfach gezeigt.

Diese nicht konstruktive europäische Rolle veranlasste Experten zu der Feststellung, dass drei europäische Länder, die in den Verhandlungen außer der Begleitung Amerikas keine besondere Rolle spielen und im Gefüge der internationalen Politik keine wichtige Rolle spielen, von den Verhandlungen ausgeschlossen werden .