Iran meldet Abschuss eines weiteren israelischen F-35-Kampfjets durch eigene Luftabwehr

Laut dem Bericht konnte sich der Pilot mit dem Schleudersitz retten, sein Verbleib ist derzeit jedoch unbekannt und Gegenstand weiterer Untersuchungen. Weitere Einzelheiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Der Vorfall ereignet sich nur wenige Tage nach einem groß angelegten Angriff des israelischen Militärs auf Teheran und mehrere weitere Städte in Iran am frühen Morgen des 23. Khordad (13. Juni). Bei dem Angriff kamen nach offiziellen Angaben mehrere hochrangige Militärkommandeure, Wissenschaftler sowie zahlreiche Zivilist*innen ums Leben.

In einer Fernsehansprache am Freitagabend verurteilte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei den israelischen Angriff als „verabscheuungswürdige Aggression“ und betonte, dass die Streitkräfte der Islamischen Republik das „niederträchtige zionistische Regime“ zu Fall bringen würden. „Alle staatlichen Institutionen, politischen Lager und Teile der Gesellschaft sind sich einig, dass eine kraftvolle Antwort auf dieses verbrecherische und terroristische Regime erforderlich ist. Wir werden keine Nachsicht mehr zeigen – möge Gott es so wollen, dass sie ein bitteres Leben führen müssen“, so Khamenei.

Als direkte Antwort auf den Angriff Israels führte Iran die Militäraktion „Wa'deh Sadeq 3“ (zu Deutsch: Wahre Versprechen 3) durch. Dabei wurden Dutzende ballistische Raketen auf Ziele in den besetzten Gebieten abgefeuert.

In einer offiziellen Mitteilung erklärte die Revolutionsgarde (IRGC), dass die eingesetzten Raketen mit hoher Präzision strategische Ziele getroffen hätten. „Trotz gegenteiliger Behauptungen war der Feind nicht in der Lage, den massiven Wellen iranischer Raketenangriffe effektiv zu begegnen“, hieß es in dem Statement. Satellitenbilder, abgefangene Funksignale und Berichte aus dem Feld würden die Wirksamkeit der Angriffe bestätigen.