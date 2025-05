Die amerikanische Delegation traf vor der iranischen Delegation am Verhandlungsort, der Residenz des omanischen Botschafters in Rom, ein und führte auch ein Gespräch mit dem omanischen Außenminister Badr Busaidi.

In der Regel wurden in diesem ersten Gespräch die Überlegungen und Standpunkte der iranischen Seite an die amerikanische Seite übermittelt.