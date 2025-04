Moskau: Handelsvolumen zwischen Iran und Russland um 16,2 Prozent gestiegen

Am Freitag fügte er in einer Rede bei der Abschlusssitzung der 18. Sitzung der Gemeinsamen Wirtschaftskommission Iran-Russland in Moskau hinzu: „Dies zeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern von einer positiven Dynamik im Handel begleitet wird.“

Er betonte die Entschlossenheit Irans und Russlands, den bilateralen Dialog zu vertiefen, und das gegenseitige Engagement der Parteien für eine umfassende Zusammenarbeit und sagte: „Die Gemeinsame Wirtschaftskommission spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Handels- und Wirtschaftszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.“

„Das Jahr 2025 wurde zu einem symbolträchtigen und wichtigen Jahr in den bilateralen Beziehungen, nachdem Dr. Masoud Pezeshkian, Präsident der Islamischen Republik Iran, während seines Besuchs in Moskau am 17. Januar den umfassenden strategischen Vertrag unterzeichnet hatte“, bemerkte er.

Unter Bezugnahme auf seine regelmäßigen Treffen und Kontakte mit Mohsen Paknejd, dem Ölminister und Vorsitzenden der iranischen Seite der Gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland, sagte er: „Zwischen den beiden Ländern findet ein aktiver Dialog statt.“