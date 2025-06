Pezeshkian in Telefonat mit dem Emir von Katar: Gewalt und Druck sind gescheiterte US-Strategie gegenüber Iran

Pezeshkian betonte, dass die jüngsten israelischen Angriffe auf iranisches Territorium ein klarer Ausdruck der „aggressiven Natur“ des zionistischen Regimes seien. „Dieses Regime misst dem menschlichen Leben keinerlei Wert bei“, sagte er und fügte hinzu: „Die Vereinigten Staaten unterstützen diese Angriffe und glauben fälschlicherweise, sie könnten dem Iran ihre Forderungen mit Gewalt aufzwingen – doch dieses Vorgehen ist eine gescheiterte Strategie.“

Scheich Tamim bekräftigte in dem Gespräch Katars Solidarität mit dem Iran angesichts der Angriffe. „Wir verurteilen den feigen Überfall des zionistischen Regimes aufs Schärfste und stehen an der Seite unserer Brüder in der Islamischen Republik Iran“, erklärte der Emir.

Das Gespräch zwischen den beiden Staatsoberhäuptern erfolgte vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen im Nahen Osten. Iran hatte auf einen israelischen Angriff mit massiven Raketenangriffen reagiert, was weltweit Besorgnis über eine mögliche regionale Ausweitung des Konflikts ausgelöst hat.