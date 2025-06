Wie die Öffentlichkeitsarbeit der Ersten Maritimen Zone der iranischen Marine meldet, war der britische Zerstörer in der vergangenen Nacht in den nördlichen Indischen Ozean eingedrungen – mit dem mutmaßlichen Ziel, Raketen des zionistischen Regimes in Richtung iranisches Territorium zu lenken.

Dank rechtzeitiger Aufklärung durch die Nachrichtensysteme der Marine konnte das Schiff identifiziert werden. Kampfdrohnen der iranischen Marine stoppten die Weiterfahrt des Zerstörers in Richtung Persischer Golf durch eine gezielte Warnung.

Das genannte Kriegsschiff geriet in das Aufklärungs- und Einsatznetz der iranischen Marine im Golf von Oman und sah sich gezwungen, seinen Kurs zu ändern.