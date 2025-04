Neue Details zum Treffen zwischen dem Sondergesandten des Königs von Saudi-Arabien und dem Obersten Führer der Revolution

Er schrieb in einer Nachricht: „Bei einem Treffen am Donnerstag stimmte der Führer der Islamischen Revolution der Bitte des saudischen Verteidigungsministers Khalid bin Salman zu, die Beziehungen auszubauen, und wandte sich an ihn mit den Worten, dass Ihr Onkel, König Abdullah, vor Jahren genau dort saß, wo Sie heute sitzen.“

„In einem anderen Teil seiner Rede betonte der Oberste Führer der Revolution gegenüber dem Sondergesandten des Königs von Saudi-Arabien, dass Sie zu Recht darauf hingewiesen hätten, dass das zionistische Regime von den Unterschieden zwischen den Ländern der Region profitiere“, fügte er hinzu.

Am Donnerstagabend überreichte Saudi-Arabiens Verteidigungsminister Khalid bin Salman die Botschaft des Königs des Landes an Ayatollah Khamenei, den Obersten Führer der Islamischen Revolution.

Der Führer der Islamischen Revolution betonte bei diesem Treffen: „Wir glauben, dass die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabien für beide Länder von Vorteil sein werden und sich die beiden Länder gegenseitig ergänzen können.“