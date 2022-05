Raisi gratulierte den islamischen Ländern zu Eid al-Fitr

In seiner Glückwunschbotschaft an die Führer und Nationen der islamischen Länder betrachtete Seyyed Ebrahim Raisi Eid al-Fitr als eine Gelegenheit, zu sich selbst zurückzukehren, in der Natur zu gedeihen und den Lohn der Tugendhaften zu versprechen.'

Er drückte die Hoffnung aus, dass die Muslime mit dem Ende des Ramadan zu den Gesegneten und Nutznießern dieses Monats gehören werden, da sie in diesem Monat anbeten und göttliche Belohnungen erhalten werden.

Der Präsident drückte auch die Hoffnung aus, dass anlässlich dieses glücksverheißenden Festes die Bande der Einheit und Brüderlichkeit in der islamischen Gesellschaft gestärkt werden, um die transzendenten Ideale des Islam zu verwirklichen.