Iran belegt den 15. Platz in der Wissenschaftsproduktion

Ali Khairuddin verwies am Montag im Programm des Forschungs- und Technologiefestivals der Universität für Wissenschaft und Technik auf den Anteil der Forschungskredite am BIP, der vier Zehntel Prozent beträgt.

Er sagte: 'Der Anteil der Forschungs- und Technologiekredite am BIP sollte drei Prozent betragen, liegt aber bei vier Zehntel Prozent und erreicht nicht einmal ein halbes Prozent und ist seit Jahren rückläufig.'

Er fuhr fort: 'Derzeit hat der Iran 800.000 Masterstudenten und Doktoranden und wir haben eine große Anzahl von Dissertationen und Doktorarbeiten, aber diese Einrichtungen und Potenziale wurden nicht genutzt.'

Der stellvertretende Minister für Technologie und Innovation des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Technologie sagte: '50.000 Absolventen arbeiten in wissensbasierten Unternehmen, und diese Statistiken zeigen, dass Technologie gute Arbeitsplätze schaffen kann.'

'Wir sind jetzt in Bezug auf die Wissenschaftsproduktion in der Region an erster Stelle und in der Welt an 15. Aber in Bezug auf die Technologie stehen wir auf Platz 71, weil wir die enormen Möglichkeiten zur Kommerzialisierung der Wissenschaft nicht so genutzt haben, wie wir sollten.', so er.

Khairuddin fügte hinzu: 'Es wird vorgeschlagen, an allen Universitäten Berufsschulen einzurichten. Da diese Schule inzwischen an der Technischen Universität Sharif etabliert wurde und sehr erfolgreich war, kann sie auch an anderen Universitäten etabliert werden.'