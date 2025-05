Dujarric: Irans Brief wird den UN-Mitgliedern zugeleitet

UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte am Donnerstag auf eine Frage zum Brief des iranischen Außenministers über die Folgen des Abenteuertums Israels und der USA und der diesbezüglichen Reaktion des UN-Generalsekretärs: „Wie gewünscht wird dieser Brief der Generalversammlung und dem Sicherheitsrat vorgelegt.“

Der UN-Sprecher erklärte: „Es ist klar, dass die zunehmenden verbalen Spannungen hinsichtlich einer möglichen Eskalation militärischer Aktivitäten allen Anlass zur Sorge geben sollten.“

Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, betonte in einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, den Präsidenten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation die Notwendigkeit besonderer Maßnahmen zum Schutz nuklearer Anlagen und Materialien.