Verteidigungsminister: Eine entschiedene Antwort auf die Gier des Feindes ist unumgänglich

Laut IRNA äußerte sich Brigadegeneral und Kampfpilot Aziz Nasirzadeh am Dienstag während der 17. Ausgabe des Festivals zu Ehren von Hazrat Ali Akbar (a), das für junge Soldaten der Streitkräfte im Konferenzzentrum der Staatsoberhäupter stattfand:

„Ihr, die ihr die Zukunft dieses Landes gestaltet, habt die heilige Uniform des Soldaten angelegt. Damit habt ihr nicht nur eine Uniform getragen, sondern seid mit Stolz in das Feld der Ehre und Tapferkeit eingetreten, um eure Heimat, eure Werte und eure nationale sowie religiöse Identität zu verteidigen.“

Er betonte, dass die Soldaten das Rückgrat von Sicherheit und Unabhängigkeit des Landes seien:

„Es spielt keine Rolle, aus welcher Stadt oder welchem Dorf ihr kommt, welche Sprache ihr sprecht oder welchen Dialekt ihr habt. Wichtig ist nur, dass ihr alle mit einem gemeinsamen Ziel für die Sicherheit des Landes und die Verteidigung unseres geliebten Iran einsteht.“

Weiterhin hob er hervor:

„Die Feinde versuchen stets, durch verschiedene Vorwände Zwietracht zwischen uns zu säen. Doch ihr klugen und wachsamen Soldaten werdet niemals zulassen, dass unser Zusammenhalt und unsere Geschwisterlichkeit geschwächt werden. Das stolze iranische Volk, die Kommandeure und hochrangige Regierungsvertreter – alle können sich darauf verlassen, dass wir mit dieser mutigen Jugend weder Angst vor dem Feind haben noch von unseren Grundsätzen und Idealen abrücken werden. Mit diesen gläubigen jungen Menschen wird der aschuraähnliche Weg unserer Nation bis zum Erscheinen des Erlösers fortbestehen.“

Er unterstrich:

„Mit dieser tapferen Jugend ist eine entschlossene und abschreckende Antwort auf jede feindliche Aggression oder überzogene Forderung des Gegners unausweichlich. Mit dieser entschlossenen Generation werden wir Bedrohungen in Chancen verwandeln und die illusionäre Überlegenheit des Feindes zerstören. Diese jungen Patrioten schützen nicht nur das Land, sondern bewahren auch die kulturellen und nationalen Werte – sie stehen wie eine eiserne Mauer gegen alle Bedrohungen.“

Iran bleibt mit seiner Jugend unerschütterlich

Der Verteidigungsminister erklärte weiter:

„Mit diesen klugen jungen Menschen wird der Iran vor den Schikanen der Feinde und den Pfeilen des Hasses geschützt bleiben. Dank unserer talentierten Jugend werden wir Sanktionen und Bedrohungen überwinden und die ehrgeizigen Ziele erreichen, die von der obersten Führung des Landes gefordert wurden.“

Ein Erbe von Helden

Er bekräftigte, dass Iran immer auf herausragende Persönlichkeiten zählen könne:

„Mit Männern der Geschichte wie Soleimani, Ghaffari, Hemmat, Sayad und Jahanara wird Iran niemals mit leeren Händen dastehen. Mit diesen bewussten jungen Menschen ist der Sieg in der kognitiven und psychologischen Kriegsführung ebenso vorhersehbar wie in einer militärischen Auseinandersetzung. Diese mutige Generation wird es niemals zulassen, dass der Feind begehrliche Blicke auf unser Land wirft – denn die glorreiche Geschichte Irans ist geprägt von tapferen Männern, die mit ihrem Blut und ihrem Leben diese Erde verteidigt haben. Diese jungen Soldaten sind die Erben dieser Helden.“

Die Bedeutung des Militärdienstes

Abschließend wandte sich Nasirzadeh an die jungen Soldaten:

„Nutzt diese wertvolle Zeit des Wehrdienstes. Sie ist eine einmalige Gelegenheit zur persönlichen Entwicklung, zur Stärkung eurer Widerstandskraft, eurer Männlichkeit und eurer Fähigkeiten. Diese Erfahrung wird euch standhafter, widerstandsfähiger und bereit machen, in Zukunft eine tragende Säule dieses Landes zu sein. Ich wünsche euch allen Erfolg in eurem Leben.“

Die Rolle der Soldaten in der nationalen Sicherheit

Brigadegeneral Farajollah Moradi, stellvertretender Leiter des Personalstabs der Streitkräfte, betonte in seiner Rede die Bedeutung der jungen Soldaten:

„Diese jungen Menschen sind eine essenzielle Ressource und spielen eine entscheidende Rolle in verschiedenen operativen und spezialisierten Bereichen der Streitkräfte.“

Er verwies auf die Anweisungen des Obersten Führers zur Verbesserung der Bedingungen des Wehrdienstes und erklärte, dass die Streitkräfte verschiedene Maßnahmen ergriffen hätten, um den Dienst für die jungen Soldaten attraktiver zu gestalten.

Das Hazrat-Ali-Akbar-Festival, das erstmals 2008 anlässlich des Geburtstags von Hazrat Ali Akbar (a) eingeführt wurde, dient der Anerkennung der Leistungen der jungen Soldaten und wird jedes Jahr von einer der Streitkräfteeinheiten ausgerichtet.

Hochrangige Teilnehmer der Veranstaltung

Die am Dienstag, dem 7. Esfand (25. Februar), im Konferenzzentrum der Staatsoberhäupter stattgefundene Zeremonie wurde von zahlreichen hochrangigen Militär- und Regierungsvertretern besucht, darunter:

Generalstabschef der Streitkräfte Mohammad Bagheri

Vizepräsident für ländliche Entwicklung und benachteiligte Gebiete Abdolkarim Hosseinzadeh

Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh

Stellvertretender Verteidigungsminister für industrielle und wissenschaftliche Angelegenheiten Seyyed Mehdi Farahi

Geschäftsführer der Elektronikindustrie des Verteidigungsministeriums Amir Rastegari

Stellvertretender Koordinator des Verteidigungsministeriums Mehdi Khajeh-Amiri

Kommandeur der Marine der Revolutionsgarde Alireza Tangsiri

Stellvertretender Koordinator der Luftverteidigungskräfte der Armee Mohammad Yousefi Khoshghalb

Stellvertretender Leiter für Kultur und Soft-Power-Krieg des Generalstabs der Streitkräfte Abulfazl Shekarchi

Stellvertretender Kommandeur der Revolutionsgarde Ali Fadavi

Sprecher des Verteidigungsministeriums Reza Talaei-Nik

Kommandeur des Zentralen Ausbildungs- und Kompetenzentwicklungsstabs für Wehrdienstleistende Mohammad Javad Zadeh Kamand

Auch zahlreiche weitere hochrangige Offiziere der Streitkräfte sowie ausländische Militärattachés, die in Iran stationiert sind, nahmen an der Veranstaltung teil.