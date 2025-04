Explosion im Hafen von Shahid Rajaei in Bandar Abbas

Die Ermittlungen der Nachrichtenagentur IRNA zu den Ursachen des Vorfalls werden über offizielle Quellen fortgesetzt.

Die National Iranian Oil Refining and Distribution Company gab Folgendes zur Explosion und dem Brand im Hafen Shahid Rajaee in Bandar Abbas bekannt: „Nach der Veröffentlichung der Nachricht von einer Explosion und einem Brand im Hafengebiet von Shahid Rajaee möchten wir Sie darüber informieren, dass diese Explosion in keiner Verbindung zu den Raffinerien, Treibstofftanks, dem Vertriebskomplex oder den Ölpipelines dieses Unternehmens in diesem Gebiet stand. Und derzeit läuft der Betrieb der Anlagen in der Region Bandar Abbas ohne Unterbrechung weiter.“

In der Mitteilung heißt es weiter: „Außerdem stehen die Ausrüstung sowie die Rettungs- und Brandbekämpfungshilfe aller in der Region ansässigen Ölgesellschaften bereit und leisten Hilfestellung bei der Bewältigung des oben genannten Unfalls durch die Hafen- und Seeschifffahrtsorganisation.“