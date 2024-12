Deutschland vor der Zerreißprobe: Innere Konflikte und globale Herausforderungen

Von Hussein Pabarja

Die derzeitige Krise, die tiefe strukturelle Schwächen aufgedeckt hat, erfordert eine entschlossene Reaktion - und nicht mehr Rhetorik über Widerstandsfähigkeit und vergangene Triumphe. Die Fähigkeit Deutschlands, sich zu erholen und seine Führungsrolle in Europa und darüber hinaus zurückzuerobern, wird davon abhängen, ob es diese Probleme frontal angehen kann, anstatt sich an überholte Vorstellungen von Stabilität zu klammern. Wenn das Land seinen derzeitigen Weg fortsetzt, könnte es nicht nur an der Lösung seiner internen Probleme scheitern, sondern auch die Zukunft der Europäischen Union selbst gefährden.

Einst der Höhepunkt politischer Stabilität und wirtschaftlicher Stärke in Europa[i], scheint Deutschland nun im Zeitalter nach Angela Merkel verloren. Einst dominierende Parteien wie die CDU/CSU und die SPD verlieren ihren Einfluss an kleinere, häufig polarisierte Gruppen und zersplittern damit das politische Terrain. Der Aufstieg der rechtsextremen AfD spiegelt die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wider, die auf Versäumnisse bei der Bewältigung von Einwanderung, wirtschaftlicher Stagnation und regionaler Ungleichheit zurückzuführen ist. Koalitionsregierungen, die eher aus der Not heraus als aus einem gemeinsamen Ziel geboren wurden, sind voller Unsicherheiten und lassen dringende Probleme wie Digitalisierung, Wohnungsbau und Energiereform im ständigen Fluss. Diese politische Anarchie schwächt die Fähigkeit Deutschlands, sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch im eigenen Land eine entscheidende Rolle zu spielen.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist der Niedergang Deutschlands[ii] ziemlich eindeutig. Die übermäßige Abhängigkeit von Exporten und die Unfähigkeit, sich an den industriellen und technischen Fortschritt anzupassen, haben die deutsche Wirtschaft für die weltweite Konkurrenz, insbesondere aus China, offen gemacht. Die viel gepriesene Energiewende war ein kostspieliges und schlecht geführtes Unterfangen, das mit Verzögerungen, Ineffizienz und einer hartnäckigen Abhängigkeit von der Kohle einherging. Deutschlands Arbeitskräfte- und Sozialsysteme zerfallen angesichts einer alternden Bevölkerung und unzureichender Reaktionen auf den demografischen Wandel rasch. Deutschlands Status als Europas Kraftzentrum wird durch seine Selbstgefälligkeit im Umgang mit seinen grundlegenden Problemen und seinen Widerstand gegen radikale Reformen schnell untergraben.

Führungsvakuum und politische Unruhe

Unter der Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz befindet sich Deutschland in großer politischer Unruhe[iii]. Der Rücktritt von Finanzminister Christian Lindner, einem der wichtigsten Architekten der Wirtschaftspolitik, Ende 2024 hat zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Koalitionsregierung geführt, die nun nur noch eine Minderheit darstellt. Da sich die Rufe nach raschen Neuwahlen Anfang 2025 mehren, hat diese Maßnahme die Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit noch verstärkt. Nur 37 % der Deutschen haben Vertrauen in die Bundesregierung, ein dramatischer Rückgang im Vergleich zu den 58 %, die laut jüngsten Umfragen unter der Führung von Angela Merkel das Vertrauen in die Regierung hatten. Die Schwierigkeiten von Scholz, das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen, werden noch dadurch unterstrichen, dass seine Sozialdemokratische Partei (SPD) nur noch 19 % der Wählerstimmen hat, während es bei der Bundestagswahl 2021 noch 25,7 % waren.

Da die Unzufriedenheit mit den herkömmlichen Parteien zunimmt, wird die politische Zersplitterung in Deutschland immer deutlicher. Die zweitstärkste Partei hinter der CDU/CSU, die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD), hat in Umfragen mit 23 % bundesweit und bis zu 34 % in Ostdeutschland stark an Popularität gewonnen. Gleichzeitig verlieren auch die Grünen und die Freien Demokraten (FDP), die Koalitionspartner in der Regierung Scholz, an Vertrauen in der Bevölkerung; ihre Unterstützung sinkt auf 14 % bzw. 6 %. Die Wahlbeteiligung, die bei Bundestagswahlen traditionell bei etwa 76 % liegt, wird voraussichtlich sinken, was auf eine zunehmende Enttäuschung der Bevölkerung hindeutet.

Zusammen mit der zunehmenden Spaltung und dem Erstarken kleinerer, populistischer Parteien erodiert das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung und die herkömmlichen Institutionen. Analysten warnen, dass das deutsche Mehrparteiensystem, das einst eine Stärke war, nun zu einer Ursache für Instabilität geworden ist, was die Bildung dauerhafter Bündnisse zunehmend erschwert. Die SPD steht unter großem Druck, wichtige politische Fehler zu korrigieren und ihre Basis in einer stark gespaltenen Wählerschaft wiederherzustellen, da vorgezogene Neuwahlen anstehen.

Wirtschaftlicher und demografischer Druck

Die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands[iv], das einst eine tragende Säule seiner weltweiten Stellung war, ist heute ernsthaft bedroht. Im Gegensatz zu den durchschnittlichen 2,3 % in den frühen 2000er Jahren stagnieren die Wachstumsraten heute bei schockierenden 0,8 % jährlich. Diese Verlangsamung unterstreicht die zunehmenden Herausforderungen für Deutschland, seinen Status als wirtschaftliches Kraftzentrum Europas zu erhalten. Während die Inflation durch äußere Schocks wie die weltweite Ölkrise und die ständigen Unterbrechungen der Lieferketten angeheizt wird, gerät die Finanzpolitik des Landes an den Rand ihrer Möglichkeiten. Mit einem Anstieg auf 6,3 % übersteigt die Inflation im Jahr 2023 deutlich das von der Europäischen Zentralbank gesetzte Ziel von etwa 2 %. Während die Haushalte unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden, sinken die Gewinnspannen der Unternehmen, was die Fähigkeit der Regierung, eine vernünftige Haushaltspolitik zu betreiben, ohne die Situation zu verschlimmern, überfordert.

Der demografische Wandel verschärft diese wirtschaftlichen Probleme[v], und die Reaktion der Regierung ist erschreckend schwach. Bis 2030 wird ein Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter um 8 % prognostiziert, was zu einem sofortigen Rückgang des Produktionsniveaus führen wird. Prognosen für 2025 zeigen, dass fast ein Drittel der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein wird, ein demografisches Missverhältnis, das die Sozialdienste stark belasten wird. Im Bundeshaushalt 2025 werden schockierenderweise 27,2 % für die Renten aufgewendet; ohne rasche Reformen könnte dieser Anteil in untragbare Höhen steigen und das deutsche Finanzsystem in den Zusammenbruch treiben. Trotz dieser düsteren Vorhersagen haben die politischen Entscheidungsträger nur zögerlich reagiert, indem sie die strukturellen Probleme im Rentensystem vernachlässigten oder Automatisierung und produktivitätssteigernde Technologien finanzierten, um den Rückgang der Arbeitskräfte auszugleichen.

Bürokratische Ineffizienzen und sozialer Widerstand haben die Bemühungen, das Problem durch die Förderung der Zuwanderung zu lindern, im Wesentlichen nutzlos gemacht. Um die wirtschaftliche Stabilität aufrechtzuerhalten, benötigt Deutschland einen Nettozuzug von 480.000 qualifizierten Arbeitskräften pro Jahr, doch hat das Land dieses Ziel stets verfehlt. Im Jahr 2022 wird Deutschland nur 250.000 qualifizierte Zuwanderer aufnehmen, eine deutliche Diskrepanz, die sich mit der Bevölkerungsalterung wahrscheinlich noch verstärken wird. Nach wie vor behindern strenge Einwanderungsgesetze und bürokratische Hürden die Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte, und die politischen Diskussionen über Migration sind in einer polarisierenden Sprache gefangen. Mit einer vereinfachten Einwanderungspolitik ziehen Nationen wie Kanada und Australien effektiv globale Talente an; Deutschlands antiquierte Herangehensweise an die Arbeitsmigration behindert jedoch seine Fähigkeit, mit der Zeit zu gehen. Sollte der gegenwärtige Kurs beibehalten werden, besteht die Gefahr, dass Deutschland in Zukunft stagniert und nicht in der Lage ist, seine Arbeitskräfte voll zu nutzen und seine wirtschaftliche Zukunft zu sichern.

Deutschland steht am Scheideweg[vi], doch die Reaktion auf die wachsenden politischen, finanziellen und demografischen Probleme scheint unzureichend. Die politische Zersplitterung der Nation nimmt weiter zu, ohne dass eine praktikable Lösung in Sicht wäre. Die deutsche Führung hat es versäumt, bedeutende Wahlreformen durchzuführen oder praktikable Pläne zur Koalitionsbildung zu entwerfen und damit die eigentlichen Ursachen dieser Instabilität zu vernachlässigen. Diese Passivität schürt nur den politischen Stillstand und hindert die Nation daran, wichtige Anliegen voranzubringen. Wirtschaftlich gesehen leidet Deutschland unter einem veralteten Arbeitsmarkt und dem Widerstand, die Einwanderungsbestimmungen zu modernisieren, was zu einem großen Mangel an Arbeitskräften führt. Die langsame Reaktion auf diese Probleme birgt die Gefahr, dass Deutschland seinen Wettbewerbsvorteil in einer sich schnell entwickelnden Welt verliert. Darüber hinaus erodiert Deutschlands außenpolitische Position, da es dem Land nicht gelingt, sich innerhalb der EU zu etablieren oder seine transatlantischen Beziehungen zu stärken.

Trotz der Behauptung, Deutschland sei historisch widerstandsfähig, scheint die gegenwärtige Führung Deutschlands von der Realität der Zeit abgekoppelt zu sein. Als Beweis für die Fähigkeit des Landes, jedem Sturm zu trotzen, werden oft seine früheren Triumphe bei der Überwindung von Notlagen angeführt, darunter der Wiederaufbau nach dem Krieg und die Wiedervereinigung. Doch diese Art des Denkens ist äußerst träge, denn die Probleme, mit denen Deutschland heute konfrontiert ist, sind wesentlich komplizierter und vernetzter als die von früher. Deutschlands Regierungschefs scheinen sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen und zu glauben, dass sich die Geschichte wiederholen wird, ohne die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen zu erkennen, anstatt diesen Schwierigkeiten mit mutigen Reformen und einer eindeutigen Richtung zu begegnen. Diese Unfähigkeit zum Wandel könnte zu einer schwereren Krise führen, als sie das Land je erlebt hat.

Obwohl viel auf dem Spiel steht, zögert Deutschland, in der erforderlichen Weise zu handeln, um seine Zukunft zu sichern. Obwohl die Nation in Europa immer noch sehr wichtig ist, gefährdet ihre politische und wirtschaftliche Stagnation ihren globalen Einfluss. Die gegenwärtige Krise, die fundamentale strukturelle Mängel offenbart, erfordert eine klare Reaktion - und keine weiteren Worte über Belastbarkeit und vergangene Erfolge. Ob Deutschland sich diesen Herausforderungen stellen kann, statt sich an überholte Stabilitätsvorstellungen zu klammern, wird über seine Fähigkeit entscheiden, sich zu erholen und seine Führungsposition in Europa und darüber hinaus zurückzuerobern. Sollte die Nation ihren derzeitigen Kurs beibehalten, könnte sie nicht nur die innenpolitischen Probleme nicht in den Griff bekommen, sondern auch die Zukunft der Europäischen Union gefährden.

