Generalstab der Streitkräfte kündigt eine überwältigende Antwort Irans auf Israel an

Der aggressive und abenteuerliche Schritt des zionistischen Regimes in der Früh des Freitag, den 23. Khordad, führte zu Angriffen auf Teile des Landes, einschließlich zivilen und militärischen Gebieten, was zu Toten und Verletzten unter unseren geschätzten Landsleuten, einschließlich Frauen und Kindern sowie mehreren Kommandanten der Streitkräfte, führte.

Das Kommunikationszentrum des Generalstabs der Streitkräfte verurteilt diesen offensichtlichen Übergriff des bösartigen zionistischen Feindes, der gegen alle internationalen Normen verstößt. In Anlehnung an den Befehl des hochverehrten Oberbefehlshabers der Streitkräfte (möge er lange leben) versichert es dem edlen, martyrsamen und tapferen Volk des Islamischen Iran, dass die Antwort Ihrer Soldaten in den Streitkräften der Islamischen Republik Iran an die Anstifter, Täter und Unterstützer dieses verzweifelten Aktes überwältigend und bereuend sein wird.