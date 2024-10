Scheich Naim Qassem: Wir werden jeden Punkt in den besetzten Gebieten ins Visier nehmen, den wir wollen

Scheich Naim Qassem, stellvertretender Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, betonte in seiner Rede, dass die Hisbollah das Besatzungsregime letztlich besiegen werde.

Er wies darauf hin, dass die Widerstandskämpfer keine Angst vor dem Tod haben, während der zionistische Feind unglücklich geworden ist und die gesamte Aufgabe des zionistischen Regimes darin besteht, UNIFIL-Truppen zu töten, Moscheen und Kirchen in die Luft zu sprengen und die Hilfe der Menschen ins Visier zu nehmen.

'Wir befinden uns seit zwei Wochen in einem direkten Krieg mit dem zionistischen Regime, unsere Kämpfer sind an verschiedenen Orten mit den zionistischen Kräften verbunden, und was unsere Brüder in den letzten zwei Wochen vor Ort erreicht haben, hat unsere Erwartungen übertroffen.', fuhr der stellvertretende Generalsekretär der libanesischen Hisbollah fort.

Laut Scheich Naim Qassem wartet die libanesische Jugend darauf, der Armee des zionistischen Regimes eine große Lektion zu erteilen.

Er bezeichnete das zionistische Regime als eine Gefahr für die Region und die Welt und betonte: Die Kämpfer des libanesischen islamischen Widerstands werden dieses Regime letztendlich besiegen und auslöschen.