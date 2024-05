Venezuelas Raffinerie mit iranischem Wissen wieder aufgebaut

Teheran (IRNA) - Der Geschäftsführer der National Iranian Oil Engineering and Construction Company sagte: In der 13. Regierung haben wir uns auf den Export technischer und ingenieurtechnischer Dienstleistungen konzentriert, damit konnte das iranische Wissen in vollem Umfang in das Projekt zum Wiederaufbau der venezolanischen Raffinerie einbezogen werden.

Am Mittwoch sagte Farhad Ahmadi am Rande der 28. Internationalen Ausstellung für Öl, Gas, Raffinerie und Petrochemie: Bisher wurden viele Dienstleistungen im Downstream-Bereich der Ölindustrie des Landes erbracht und es gibt keine Raffinerie, in der dieses Unternehmen nicht eine Rolle spielt. 'Die Planung und der Bau von mehr als 14.000 Kilometern Pipelines ist eine der Hauptaufgaben der National Petroleum Engineering and Construction Company bei der Energieversorgung des Landes, und alle Raffinerien im Land profitierten von den Dienstleistungen dieses Unternehmens.', fügte er hinzu. Ahmadi sagte: In der 13. Regierung konnten wir technische und ingenieurtechnische Dienstleistungen exportieren und die Raffinerie El Palito in Venezuela wieder aufbauen. 'Der zweite Schritt bestand darin, technisches Wissen zu erlangen, das wir im Projekt der Raffinerie Shahid Soleymani und der Gestaltung aller Einheiten dieser Raffinerie nutzten.', so er.