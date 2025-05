Der Außenhandel Irans erreichte im Farvardin 5,8 Milliarden Dollar

Der nicht-ölige Außenhandel Irans belief sich im März auf 10 Millionen und 756 Tausend Tonnen und hatte einen Wert von 5 Milliarden und 798 Millionen Dollar; dieser Wert zeigt einen Rückgang von 12 Prozent in Bezug auf das Gewicht und 3 Prozent in Bezug auf den Wert im Vergleich zum Vorjahr.

Der Bericht fügt hinzu: Von dem gesamten nicht-öligen Außenhandel des Landes entfielen 8 Millionen und 957 Tausend Tonnen im Wert von 2 Milliarden und 942 Millionen Dollar auf Exporte und 1 Million und 799 Tausend Tonnen im Wert von 2 Milliarden und 856 Millionen Dollar auf Importe.

Laut diesem Bericht haben die nicht-öligen Exporte Irans im ersten Monat des laufenden Jahres in Bezug auf Gewicht und Wert um jeweils 8,3 Prozent und 8 Prozent abgenommen, während die Importe in Bezug auf Gewicht um 26,4 Prozent gesunken sind und in Bezug auf den Wert um 2,3 Prozent gestiegen sind.