Pezeshkian: Die legitime und kraftvolle Reaktion der Islamischen Republik Iran wird den Feind sein dummes Handeln bereuen lassen

Teheran (IRNA) - Nach dem Verbrechen des zionistischen Regimes in der vergangenen Nacht sagte der Präsident in einer Botschaft an das Volk: „Die iranische Nation und die Beamten des Landes werden angesichts dieses Verbrechens nicht schweigen, und die legitime und kraftvolle Reaktion der Islamischen Republik Iran wird den Feind seine dumme Tat bereuen lassen.“

Er erklärte: „Heute braucht die iranische Nation mehr denn je Zusammenhalt, Vertrauen, Empathie, Einheit und Konsens, und mit Gottes Hilfe und mit einem solch wertvollen Geist wird sie auf das Verbrechen des zionistischen Regimes eine harte, weise und starke Antwort geben.“ In der Botschaft heißt es: „Diese Aktion, die allen internationalen Verpflichtungen zuwiderlief, bestätigt den kriminellen Charakter des illegitimen zionistischen Regimes, das seine Existenz auf Besatzung aufgebaut hat. Die Aggression der letzten Nacht gegen die ganze Welt bewies die Legitimität der seit langem vertretenen Behauptung der Islamischen Republik Iran, dass Aggression und Verbrechen zum Wesen des zionistischen Regimes gehören.“ Der Präsident betonte: „So wie die Islamische Republik alle Anstrengungen für Frieden und Ruhe in der Welt und der Region unternommen und ihre volle Bereitschaft zu langen Gesprächen und Vertrauensbildung für die Welt in Richtung Friedensstiftung unter Beweis gestellt hat, wird sie auch als Reaktion auf Aggressionen und zur legitimen Verteidigung der Integrität des Landes entschlossen handeln.“