Brigadegeneral Hajizadeh, Kommandant der IRGC Aerospace Force, wurde zum Märtyrer

Nach dem Terroranschlag des zionistischen Regimes auf Teheran und mehrere Städte des Landes wurden zahlreiche Militärkommandeure, Wissenschaftler und Zivilisten getötet.

Nach diesem Verbrechen des zionistischen Regimes sagte der Oberste Führer der Revolution in einer Botschaft an die große Nation Iran: „Das Regime muss mit einer harten Bestrafung rechnen. Die mächtige Hand der Streitkräfte der Islamischen Republik wird es, so Gott will, nicht im Stich lassen.“

Das Krisenmanagement-Hauptquartier forderte die Bürger auf, Ruhe zu bewahren und von allen übereilten Maßnahmen abzusehen, die öffentliche Unruhe auslösen könnten, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.