Oberster Führer: Streitkräfte werden das zionistische Regime unglücklich machen

Er fügte hinzu: „Das zionistische Regime wird von diesem Verbrechen nicht unbeschadet davonkommen.“

Der Oberste Führer der Revolution sagte: „Das iranische Volk kann sicher sein, dass es in dieser Hinsicht keine Mängel geben wird.“

Der Oberste Führer der Islamischen Revolution betonte: „Die Islamische Republik wird das zionistische Regime besiegen, mit Gottes Erlaubnis.“

„Ich möchte der iranischen Nation und ihren Familien mein aufrichtiges Beileid zum Martyrium unserer geschätzten Generäle und Wissenschaftler aussprechen, das natürlich für alle eine schwere Last darstellt, sowie für zahlreiche Zivilisten. Wir hoffen, dass Gott, der Allmächtige, sie, so Gott will, in höhere Ränge erheben wird“, bemerkte er.

„Unsere Streitkräfte sind bereit, und die Vertreter des Landes und die gesamte Bevölkerung stehen hinter ihnen. Ähnliche Botschaften kamen heute von allen politischen Gruppierungen und der gesamten Bevölkerung des Landes. Alle sind der Meinung, dass wir entschieden gegen die zionistische Identität vorgehen müssen“, sagte er.

„Das Leben wird für sie zweifellos bitter sein. Sie haben den Krieg begonnen. Wir werden sie für dieses große Verbrechen, das sie begangen haben, nicht davonkommen lassen“, erklärte er.

„Die Streitkräfte der Islamischen Republik werden diesem bösen Feind zweifellos schwere Schläge versetzen. Die Nation ist auch unser Unterstützer, der Unterstützer der Streitkräfte, und die Islamische Republik wird, mit Gottes Erlaubnis, das zionistische Regime besiegen“, schloss er.