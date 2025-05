Betrieb des ersten einheimischen Flugradars des Iran am Flughafen Abadan

Teheran (IRNA) - Zeitgleich mit dem Jahrestag der Befreiung von Khorramshahr wurde am internationalen Flughafen Abadan per Videokonferenz in Anwesenheit des Präsidenten und des Ministers für Straßen und Stadtentwicklung die erste einheimische Flugradaranlage des Landes in Betrieb genommen.

Der stellvertretende Minister für Straßen und Stadtentwicklung erklärte bei der Zeremonie am Samstag: „Die erste einheimische zivile Flugradaranlage des Landes, das Radaranlagenprojekt MSSR-Mod S (Flight Surveillance Radar System), ist vollständig einheimisch und wissensbasiert.“ Die Kosten für den Bau des einheimischen Radars am Flughafen Abadan bezifferte Mohammad Amirani auf 6,9 Millionen Euro und fügte hinzu: „Die Umsetzung dieses Projekts hat dem Land 800.000 Euro gespart.“ Er fuhr fort: „Dieser nationale Plan ist das Ergebnis einer gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen Spezialisten der Generaldirektion für Kommunikation und Luftfahrt der iranischen Flughafen- und Luftfahrtgesellschaft und der Technischen Universität Isfahan.“