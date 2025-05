Die Ernte der grünen Teeblätter findet in den Provinzen Gilan und Mazandaran jedes Jahr in drei Jahreszeiten statt: Frühling, Sommer und Herbst. Laut neuesten Statistiken ernten 55.000 Teebauern in den Provinzen Gilan und Mazandaran Tee in Gärten mit einer Fläche von 25.000 Hektar.