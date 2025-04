Die letzten Phasen der Eindämmung des Brandes im Hafen Shahid Rajaei

Die letzten Phasen der Brandbekämpfungsmaßnahmen im Hafen Shahid Rajaei dauern am Montag, dem dritten Tag des Vorfalls, weiterhin an. Laut den Feuerwehrleuten sind aufgrund der durch das Ereignis verursachten Welle und der daraus resultierenden Schäden die Zugangswege zum Containerbereich blockiert. Außerdem hat die Vielfalt der Ladungen in den Containern und die Unkenntnis über die Art der Güter, von denen jedes unterschiedlich auf das Feuer reagiert hat, die Brandbekämpfung verlangsamt.