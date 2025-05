Teheran (IRNA) – Anlässlich des 62. Jahrestages der Gründung der Afrikanischen Union (Afrikatag) fand am Sonntagabend, dem 26. Mai 2025 (4. Khordad 1404), eine feierliche Veranstaltung im Hotel Esteghlal in Teheran statt. Daran nahmen unter anderem Seyyed Abbas Araghchi, der iranische Außenminister, sowie die Botschafter afrikanischer Staaten mit Sitz in Iran teil.