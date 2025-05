Die Gedenkfeier für den großen iranischen Dichter und Epiker Hakim Abolghasem Ferdowsi fand am Donnerstagabend in Maschhad im Beisein von Gholam Hossein Mozaffari, dem Gouverneur von Razavi-Chorasan, statt. Der 15. Mai wurde zu Ehren der persischen Sprache und zum Gedenken an Hakim Abolghasem Ferdowsi so benannt.