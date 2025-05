Die traditionelle Zeremonie fand am Freitag in den traditionellen Gärten von Qazvin statt. Einem alten Brauch zufolge versammeln sich jedes Jahr am fünfzigsten Tag des Jahres verschiedene Gruppen von Menschen, insbesondere Bewohner der alten Viertel der Stadt Qazvin, in der Natur, um um Regen zu beten.