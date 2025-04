"Teppichreparatur": Eine aussterbende Kunst

"Hamid Shariati", ein 54-jähriger "Teppichreparateur", arbeitet seit Jahren mit seinen kunstfertigen Händen auf dem traditionellen Markt von Arak, im "Saray-e Nozariha", an der Restaurierung beschädigter Teppiche. Diese Kunst erlernte er von seinem Vater und brachte sie auch seiner Frau "Fatima Rezaei" bei, damit sie Seite an Seite in ihrem kleinen Laden arbeiten können. Obwohl die "Teppichreparatur" eine wertvolle Kunst ist, bringt sie gleichermaßen viele Schwierigkeiten mit sich. Das lange Sitzen und die filigrane Arbeit mit Nadel und Faden haben "Hamids" Beinen ernsthaften Schaden zugefügt.