Die 4000 Jahre alte Stadt Abarkouh ist eine der ältesten Städte Irans und liegt in der Provinz Yazd. Heute gibt es an diesem Ort noch viele antike Denkmäler, die die Existenz einer denkwürdigen und alten Zivilisation belegen. Bisher wurden in der Stadt 400 historische Denkmäler identifiziert, von denen 147 historische und natürliche Denkmäler in die Liste der Nationaldenkmäler eingetragen wurden. Der historische Kontext von Abarkouh ist einer der ältesten biologischen Komplexe in der Region.