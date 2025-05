Irans Revolutionsoberhaupt: „Trump hat gelogen“

Teheran (IRNA) – Das Revolutionsoberhaupt der Islamischen Republik Iran hat in einer aktuellen Ansprache scharfe Kritik an der US-Regierung und insbesondere an Ex-Präsident Donald Trump geübt. „Trump behauptete, er wolle Macht für den Frieden einsetzen – das war eine Lüge“, so Ayatollah Ali Khamenei. „Er und andere US-Verantwortliche, die Regierungen der Vereinigten Staaten insgesamt, haben ihre Macht nicht für den Frieden, sondern für Massaker in Gaza, für Kriegsführung an jedem Ort, wo es ihnen möglich war, und zur Unterstützung ihrer eigenen Söldner eingesetzt.“ Khamenei unterstrich jedoch, dass Macht durchaus ein Mittel zur Wahrung von Frieden und Sicherheit sein könne. „Gerade deshalb werden wir – zum Ärger unserer Feinde – unsere Stärke und die Stärke unseres Landes tagtäglich weiter ausbauen, so Gott will.“