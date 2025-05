Die Konferenz „Kreativität und Innovation im Ingenieurwesen im Zusammenhang mit der Heiligen Verteidigung“ fand am Samstagabend in Anwesenheit von Präsident Masoud Pezeshkian an der Universität Teheran statt. Bei dieser Zeremonie wurde das Buch „Dynamics of Behrouz“ enthüllt, das das Leben des Märtyrers „Behrouz Poursharifi“ erzählt, eines Ingenieurs während der Ära der Heiligen Verteidigung.