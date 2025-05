Tag der Würdigung der persischen Sprache

Die Zeremonie anlässlich des Tages der Würdigung der persischen Sprache und des Gedenkens an den Dichterfürsten Abu’l-Qāsem Ferdowsī fand am Mittwochmorgen, dem 24. Ordibehescht 1404 (15. Mai 2025), im „Ghalam“-Saal der Nationalbibliothek Irans statt. An der Veranstaltung nahmen Seyyed Abbas Salehi, Minister für Kultur und Islamische Führung, Gholam-Ali Haddad-Adel, Präsident der Akademie für Persische Sprache und Literatur, Grigor Hakopian, Botschafter Armeniens im Iran, sowie zahlreiche Botschafter, Professoren, Schahnameh-Experten und Forscher der persischen Literatur teil.