Wushu-Meisterschaften der Mädchen – Abschluss der nationalen Titelkämpfe in Kermanschah

Teheran (IRNA) – Die nationalen Wushu-Meisterschaften der Frauen, die zugleich als Auswahlwettbewerb für die Jugend-, Juniorinnen- und Altersklassennationalteams dienten, fanden am Sonntagnachmittag, dem 14. Ordibehesht 1404 (4. Mai 2025), im Imam-Chomeini-Sportkomplex in Kermanschah ihren feierlichen Abschluss. Insgesamt nahmen Sportlerinnen aus allen 31 Provinzen Irans in 34 Mannschaften an den Wettkämpfen teil. In den Disziplinen Sanda (freikampforientiertes Vollkontakt-Wushu) und Taolu (choreografierte Formen mit und ohne Waffen) wurden 203 bzw. 300 Wettkämpfe ausgetragen. Das Frauenteam der Provinz Isfahan dominierte den Wettbewerb mit insgesamt acht Gold-, vier Silber- und einer Bronzemedaille und belegte somit den ersten Platz in der Gesamtwertung.