Meymands einzigartige Besonderheiten im Blumenanbau und in der Parfümproduktion locken jedes Jahr viele Reisende in die Stadt, die in dieser Jahreszeit die Gärten besichtigen und Blumen und Parfüms kaufen. Das uralte Rosenwasser-Erntefest in der Region Meymand in der Provinz Fars wurde in die Liste der Tourismusveranstaltungen des Landes aufgenommen. Die Rosenernte beginnt Ende April und dauert bis Anfang Juni.