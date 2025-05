Landesweite Aufnahmeprüfung für den Studiengang Naturwissenschaften – Teheran

Die Prüfung der Bewerber der Gruppe Naturwissenschaften findet am Freitagmorgen in 410 Landkreisen, 565 Prüfungszentren und 1714 Unterzentren statt. An dieser Prüfung haben 957.798 Bewerber teilgenommen, von denen 63 Prozent Frauen und 37 Prozent Männer sind.