Blutspende für die Verletzten der Explosion im Hafen von Shahid Rajaee

Nach der Explosion im Hafen von Shahid Rajaee versammelten sich die Menschen von Bandar Abbas in großer Zahl vor Bluttransfusionszentren, um Blut für die Verletzten zu spenden. Laut einer Mitteilung der Hormozgan University of Medical Sciences ist die Kapazität zur Annahme von Bluttransfusionen in Bandar Abbas fertiggestellt.