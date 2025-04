Gedenkfeier für Attar von Neyshabur

Die Gedenkfeier zu Ehren von Attar von Neyshabur fand am Montagabend, dem 13. April 2025 (25. Farvardin 1404), im Mausoleum dieses berühmten Dichters in Neyshabur statt. An der Zeremonie nahm auch Seyyed Reza Salehi Amiri, der iranische Minister für Kulturerbe, Tourismus und Handwerk, teil. Der 25. Farvardin ist dem Andenken an den großen Dichter und Mystiker Fariduddin Attar von Neyshabur gewidmet – dem Schöpfer des zeitlosen Werks „Die Vogelgespräche“ (Manṭiq al-Ṭayr). Fariduddin Abu Hamed Mohammad Attar von Neyshabur, bekannt als Scheich Attar (1146 n. Chr. / 540 n. H. – 1221 n. Chr. / 618 n. H.), war einer der bedeutendsten Mystiker, Sufis und Dichter der persischen Literatur gegen Ende des 12. und zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Attar wurde im Jahr 540 nach islamischer Zeitrechnung in Neyshabur geboren und fiel im Jahr 618 H./1221 n. Chr. während der mongolischen Invasion einem Gewaltakt zum Opfer.