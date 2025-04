Palmsonntag-Zeremonie

Die Zeremonie des Palmsonntags (auf Persisch: Yekshanbeh-ye Nakhl oder Fest der Palmzweige) fand am Sonntagnachmittag (24. Farvardin 1404 / 13. April 2025) in der Gregor-der-Erleuchter-Kirche in Teheran statt. Dieses religiöse Ritual, das an den feierlichen Einzug Jesu (Friede sei mit ihm) in Jerusalem erinnert, wird jedes Jahr am Sonntag vor Ostern gefeiert und ist Christen auf der ganzen Welt heilig. In Erinnerung an die Begrüßung Jesu durch das Volk Jerusalems mit Palmzweigen, nehmen Christen an einer besonderen liturgischen Zeremonie teil.