Jahrestag der Märtyrer des iranischen Konsulats in Damaskus

Die Gedenkveranstaltung zu Ehren der Märtyrer des Weges des Widerstands sowie der ersten Jahrestag des Angriffs auf das Konsulat der Islamischen Republik Iran in Damaskus fand am Sonntagabend (24. Farvardin 1404 / 13. April 2025) in der Moschee des Propheten Mohammad (s) im Shahid-Mahallati-Komplex in Teheran statt. Anwesend waren Generalmajor Seyyed Yahya Rahim Safavi, Berater und Assistent des Oberbefehlshabers der Streitkräfte, General Esmail Qaani, Kommandeur der Quds-Einheit der Revolutionsgarde, die Familien der Märtyrer sowie verschiedene gesellschaftliche Gruppen.