Teheran (IRNA) – Die Karawanserei „Rabāt Qilī“ ist eines der historischen Bauwerke in der Stadt Jājarm in der nordiranischen Provinz Nord-Chorasan. Sie stammt aus der Timuriden- und Safawidenzeit. Karawansereien dienten Reisenden entlang der Handelsrouten nicht nur als Rastplätze mit Nahrung, Wasser und Unterkunft, sondern spielten auch eine bedeutende Rolle als Handels- und Kulturzentren. Die Struktur der Karawanserei umfasst einen zentralen Innenhof, Räume und Funktionsbereiche, die den Bedürfnissen der Reisenden gerecht wurden. Dieses Bauwerk wurde im Jahr 1996 in die Liste der nationalen Denkmäler Irans aufgenommen und 2023 als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Aufgrund ihrer strategischen Lage und ihres historischen Wertes zählt sie heute zu den wichtigsten touristischen Sehenswürdigkeiten der Provinz.